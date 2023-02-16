وضع عارضة أول سفينة من فئة «فلج 3»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة «إيدج»، حفلاً لوضع عارضة أول سفينة من فئة فلج 3 البحرية التي يجري حالياً بناؤها للقوات المسلحة الإماراتية. وأقيم الحفل برعاية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وبحضور العميد ركن بحري عبدالله فرج المحيربي، نائب قائد القوات البحرية، ومنصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في «ايدج»، وعدد من كبار الشخصيات.

وشهد الحفل إنجاز وضع العارضة قبل الموعد المخطط له، ما يؤكد مجدداً مكانة الشركة رائدةً إقليميةً في مجال بناء السفن العسكرية وشريكةً استراتيجيةً لوزارة الدفاع الإماراتية.