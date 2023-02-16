«التنمية الأسرية»: فعاليات ثقافية لتعزيز مهارات كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، ورشة بعنوان (لنرسم ونبدع معاً)، استهدفت السيدات من كبار المواطنين، وشارك فيها ما يقارب 20 سيدة.

وهدفت الورشة التي نفذت في مركز المؤسسة بالمرفأ إلى فتح باب الحوار مع كبار المواطنين حول موضوع الاستدامة وجهود الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياسات والإجراءات المتبعة منها خفض استخدام المواد البلاستيكية، وتعلم إعادة التدوير من الموارد المتاحة والطبيعية، وتعزيز ثقافة الفن والرسم ودوره في تنمية المهارات وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية، والاستمتاع بالألوان واستخدامها كوسائل للتنفيس والتعبير وبأساليب مبدعة ومؤثرة، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة من خلال الرسم، وإيجاد بدائل لاستخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى من إبداع كبار المواطنين وتصميمهن الخاص، حيث تم تصميم حقائب تسوق صديقة للبيئة بلمسات فنية تعكس لمساتهن وتعبر عن مهاراتهن في الرسم ودمج الألوان.

قدمت الورشة شوقية الحوسني، أخصائية تطوير مكتبات في المؤسسة، كما ستنفذ المكتبة اليوم ورشة فنية بعنوان (كولاج من كتاب الخيميائي)، حيث تهدف الورشة إلى جعل قراءة الكتاب أكثر متعة من خلال ترجمة ما تم قراءته إلى كولاج تعبيري، وإضافة تجربة جميلة للقراء بعد الانتهاء من قراءة كتابهم المفضل، بالإضافة إلى تحفيز الجانب الإبداعي لرواد مكتبة زايد الإنسانية.

كما ستنفذ مكتبة زايد الإنسانية عدداً من الورش خلال الشهر الجاري منها فنيات التوثيق وإعداد ملف التقييم لتحدي القراءة الأسري، والسلامة الرقمية من كتاب (التفكير التقني غير أفكارك)، وابتكر الأجمل لحياتك.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعاليات مكتبة زايد الإنسانية إلى تعزيز الجانب الثقافي لدى أفراد الأسرة بكافة فئاتها وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، وتعزيز القيم الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي للإسهام في بناء قيادات شبابية مثقفة وفاعلة.