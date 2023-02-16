الطقس اليوم .. انخفاض درجات الحرارة واضطراب البحر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذر المركز الوطني من اضطراب الموج في البحر إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق في الخليج العربي، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كم/ في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، وتدني الرؤية الأفقية، وتشهد الدولة امتداد منخفض سطحي على شرق الدولة وامتداد مرتفع سطحي غرباً، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأدى المنخفض إلى أن يكون طقس أمس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مساء في بحر عُمان.