محمد الحسيني يبحث التعاون مع مسؤولين ووزراء للمالية

دبي (الاتحاد)

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، العديد من اللقاءات مع المسؤولين ووزراء المالية لعدد من الدول المشاركة في القمة، لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

وشملت هذه اللقاءات اجتماعاً مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي ناديا فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وفيليب اوزوف، وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور المنصور الشمالي، المدير التنفيذي للدول العربية، وجزر المالديف بالبنك الدولي، والدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومختار ديوب، هو المدير المنتدب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على تعزيز التعاون الدولي، مضيفاً أن القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة بارزة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وفرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء شراكات فاعلة لتحقيق الازدهار، وتلبية المتطلبات المستقبلية واحتياجات التنمية المستدامة.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع الدول كافة والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتتعاون معها ضمن مختلف القضايا المهمة، أبرزها التغير المناخي، فضلاً عن التصدي للتحديات التي تواجه التعافي والنمو الاقتصادي، لبناء مستقبل أفضل للبشرية».

وجرى خلال اللقاءات التأكيد على توجه دولة الإمارات للاستفادة من جهود الإصلاح الهيكلي من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، والتجارة، والشمول المالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن مواصلة العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 المتمثل في تعزيز التعاون الشامل متعدد الأطراف لإيجاد أفضل السبل لتأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.