الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الحسيني يبحث التعاون مع مسؤولين ووزراء للمالية

محمد الحسيني يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ووزراء مالية (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:55

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، العديد من اللقاءات مع المسؤولين ووزراء المالية لعدد من الدول المشاركة في القمة، لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.
وشملت هذه اللقاءات اجتماعاً مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي ناديا فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وفيليب اوزوف، وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور المنصور الشمالي، المدير التنفيذي للدول العربية، وجزر المالديف بالبنك الدولي، والدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومختار ديوب، هو المدير المنتدب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. 
 وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على تعزيز التعاون الدولي، مضيفاً أن القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة بارزة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وفرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء شراكات فاعلة لتحقيق الازدهار، وتلبية المتطلبات المستقبلية واحتياجات التنمية المستدامة. 
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع الدول كافة والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتتعاون معها ضمن مختلف القضايا المهمة، أبرزها التغير المناخي، فضلاً عن التصدي للتحديات التي تواجه التعافي والنمو الاقتصادي، لبناء مستقبل أفضل للبشرية».
 وجرى خلال اللقاءات التأكيد على توجه دولة الإمارات للاستفادة من جهود الإصلاح الهيكلي من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، والتجارة، والشمول المالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن مواصلة العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 المتمثل في تعزيز التعاون الشامل متعدد الأطراف لإيجاد أفضل السبل لتأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

محمد الحسيني
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
قمة الحكومات
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©