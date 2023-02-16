شما المزروعي: حريصون على وصول صوت الجيل الجديد إلى «كوب 28»

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»، أن الشباب العربي، ورغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، يرغب بأن تبقى قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة في مقدمة اهتمام الأجندات الحكومية، وتزداد لديه إرادة المشاركة في صنع السياسات المناخية والإسهام بتحقيق أهدافها. وأشارت معاليها إلى أهمية تعزيز دور الشباب في العمل المناخي، وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الثالث لتمويل المستقبل المستدام، المنعقد من قبل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي، بالتعاون مع معهد «بوستيريتي» ومصرف «أتش أس بي سي».

وتميّز اللقاء بمداخلات من شباب من مختلف الاختصاصات أجمعوا على تسارع اهتمام الشباب العربي بالمساهمة في العمل المناخي وحلول الاستدامة، خاصة مع استضافة المنطقة العربية قمتين مناخيتين عالميتين هما «كوب27» التي انعقدت في مصر نهاية عام 2022 و«كوب28» التي تعقد على أرض دولة الإمارات هذا العام. وفي السياق نفسه، ومن موقع انعقاد «القمة العالمية للحكومات» بدبي، تمت فعالية الإطلاق الرسمية لتقرير «أولويات الاستدامة لدى الشباب العربي»، تقرير صادر من «إيكونوميست إمباكت» بدعم مركز الشباب العربي. وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «يواصل مركز الشباب العربي بتوجيهات ورعاية رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، دوره في تمكين الشباب ودعم تطلعاته وتعزيز قدرته على التعبير عن نظرته المستقبلية، خاصة في مجال الاستدامة والبيئة».

وتابعت معالي شما بنت سهيل المزروعي بالقول: «مهمتنا كصناّع للسياسات تتمثل في الحرص على تمثيل وجهات نظر الشباب بوضوح، وإبراز أولويات الجيل الجديد خلال الفعاليات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها قمة المناخ ‹كوب28› التي تعقد على أرض دولة الإمارات هذا العام».

وشهد إطلاق التقرير عن مركز الشباب العربي صادق جرّار، المدير التنفيذي للمركز، وميلاني نورونا، رئيسة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السياسات والرؤى لدى إيكونوميست إمباكت.