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«الموارد البشرية والتوطين» تعقد 3 اجتماعات

عبد الرحمن العور وشيماء العوضي خلال لقاء ساجد حسين (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:55

دبي (الاتحاد)

عقد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، اجتماعات ثنائية مع معالي عمران أحمد، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في بنغلاديش، ومعالي ساجد حسين، وزير تنمية الباكستانيين في الخارج والموارد البشرية، في اليوم الختامي لـ «القمة العالمية للحكومات»، فيما اجتمعت شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة مع نجويا جيا ليام، نائب المدير العام في دائرة العاملين في الخارج التابعة لوزارة العمل ومصابي الحرب والشؤون الاجتماعية في فيتنام. ورحب معاليه بضيوف الوزارة والقمة العالمية للحكومات التي انطلقت هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، مؤكداً أن «الإمارات حريصة دوماً على تطوير علاقاتها مع شتى الدول على أساس علاقات الاحترام والتفاهم المتبادل لضمان حقوق العمالة التي تنتمي لقرابة 200 جنسية، وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية التي تحكم سياستها الخارجية والداخلية». وتطرقت الاجتماعات إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تنمية الكوادر البشرية، وتطوير آفاق التعاون المشترك.
وقدم معالي الدكتور عبد الرحمن العور وشيماء العوضي، شرحاً لما تشهده بيئة الأعمال المحلية في دولة الإمارات من تحديث لتشريعات سياسات سوق العمل وتأثيراتها على تحسين جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم القطاعات الجديدة ذات الأولوية، واستعرضا التشريعات والقوانين الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بداية 2022.

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سوق العمل  
قدم معالي الدكتور عبد الرحمن العور وشيماء العوضي شرحاً لطبيعة سوق العمل في دولة الإمارات وميزاته الجاذبة للعمالة، وكذلك مزاياه لأصحاب العمل والمستثمرين، وبيّنا مساعي الحكومة الإماراتية لتوفير مزيد من الفرص أمام الكفاءات المتميزة والمواهب وأصحاب المهارات العالية للقدوم والعمل في الإمارات التي تشهد نمواً في الوظائف المهارية وغير المهارية والتنفيذية والمهنية والتخصصية والإشرافية، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية، وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية، مبدين ثقتهما باستمرار النمو الذي عاشته الإمارات في العام 2022 بالوتيرة نفسها في العام الجاري والأعوام القادمة.

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