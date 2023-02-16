وزير الاقتصاد ومدير «الويبو» يبحثان تطويـر منظومة مستدامة للملكية الفكرية بالدولة

دبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بصورة مستدامة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وعملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة استشرافية متكاملة تدعم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار، وترسخ مكانتها مركز جذب عالمياً للمواهب والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفاتها التنموية للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم محددات مئوية الإمارات 2071».

وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات حرصت على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، وأصدرت قوانين عدة أدت إلى تحقيق نقلة جوهرية في تعظيم دور الابتكار، وتشجيع المبتكرين والمخترعين في جميع المجالات، وساهمت أيضاً في تحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي، موضحاً أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة الملكية الفكرية عبر العديد من المبادرات التي ستشمل فئات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون لوضع خطة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، تتوافق مع توجهات الدولة، وتعمل على حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين من اختراعات ومخرجات إبداعية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمثل إضافة قوية لجهود حكومة الإمارات في هذا الإطار. كما ناقشا فرص تطوير نظام لتقييم وتمويل الأصول غير الملموسة، والذي تستهدف من خلاله الدولة دمج الملكية الفكرية في خطط الشركات الناشئة العاملة في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في التقنيات الحديثة، ويدعم تسويق المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والإبداع من خلال براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو التصاميم الصناعية، أو حقوق المؤلف.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود الدولة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، إضافة إلى آليات دعم مشروع المؤشرات الجغرافية، وغيرها.