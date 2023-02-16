«دبي للإعلام» يلتقي الإعلاميين المشاركين في أعمال «قمة الحكومات»

دبي (الاتحاد)

أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دور الإعلام وإسهاماته في خدمة المجتمع العربي كانت دائماً محل كل تقدير وإعزاز من دبي، وهو ما يتضح من خلال النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد البنية الأساسية والبيئة الداعمة للمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل، انطلاقاً من مراكزها الإقليمية التي اختارت دبي لتكون مقراً لها.

جاء ذلك ضمن لقاء إعلامي مع مجلس دبي للإعلام على هامش أعمال النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ببناء جسور التواصل مع مختلف القطاعات الإعلامية، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية كافة، المحلية والعربية والعالمية، حيث ضم اللقاء نهال بدري، الأمين العام للمجلس، وقيادات المؤسسات الإعلامية المشاركة في القمة. وتطرقت منى المرّي -خلال اللقاء- إلى استعراض أهم الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والتي تتضمن في جانب رئيسي منها توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية، والعمل على رفع مستوى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، تأكيداً على نهج دبي في الانفتاح على الأفكار المبدعة والمبتكرة الداعمة للإعلام العربي، والمساهمة في دفع مسيرة تطويره، بما يواكب تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل.