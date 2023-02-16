138 توصية للحكومات ضمن دليل الخدمات الحكومية العالمي

دبي (الاتحاد)

يوفر دليل الخدمات الحكومية العالمي 2023، الصادر بالتعاون بين برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وشركة «دينر ستاندرد»، معايير ومؤشرات أداء رئيسية عالمية هي الأولى من نوعها لتطوير الخدمات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية حول العالم بأفضل الممارسات والمراجع لتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.

ويقدم الدليل الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، 138 توصية للحكومات، مصنفة في 14 مجموعة، ويتبنى نهجاً متدرجاً لتمكين الحكومات من الارتقاء بتجارب متعامليها.

ويوفر الدليل 23 إطاراً مبتكراً لتميز الخدمات الحكومية، تمكن المسؤولين عن قطاع الخدمات الحكومية من تبني آلية عمل منظمة لقيادة التميز في الخدمات، ويتكون من أربع مراحل لنضج الخدمات الحكومية، تبدأ بإعطاء الأولوية لتطوير الخدمات الحكومية، وبناء التحول الهيكلي داخلياً وخارجياً، لتعزيز جودة حياة المتعاملين.

وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن قيادة دولة الإمارات حريصة على تعزيز بيئة الخدمات الحكومية وتطويرها، إلى جانب مشاركة معرفتها على مدار الأعوام الخمسين الماضية في تقديم خدمات متطورة واستباقية.

وقال محمد بن طليعة: «في ظل التطور المتسارع لحلول التكنولوجيا، برزت الحاجة إلى وجود مرجع متكامل، يقدم تصوراً واضحاً لتطوير استراتيجيات تجربة الخدمات الحكومية المستقبلية»، مشيراً إلى أن دليل الخدمات الحكومية العالمي يمثل مرجعاً رائداً في رسم ملامح استراتيجيات وأولويات الخدمات الحكومية على مدى السنوات المقبلة. وبالتزامن مع إعداد الدليل، تم إجراء استطلاع لقياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، شمل مواطنين ومقيمين من 29 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 56% من المشاركين إما «راضون» أو «راضون تماماً» عن الخدمات الحكومية (من بين 15 خدمة حكومية مدرجة في الاستطلاع). وكان «التقدم بطلب الحصول على وثائق الهوية وسجلات حيوية» على رأس قائمة الخدمات الحكومية التي حازت رضا المتعاملين».