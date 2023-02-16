سيف بن زايد يلتقي خريجي كلية الشرطة من أميركا وكندا

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مبنى كلية الشرطة، طلبة الولايات المتحدة الأميركية واتحاد كندا الذين أنهوا دراستهم في الكلية هذا العام 2023، وذلك بحضور ويلسون أرامبلوس، قائد العمليات الخاصة بشرطة نيويورك.

وهنأ سموه الطلبة على تخرجهم وتميزهم، وتبادل سموه معهم الحديث حول دراستهم في كلية الشرطة، والعلوم الشرطية التي تلقوها.

كما بحث سموه مع قائد العمليات الخاصة بشرطة نيويورك، سبل تعزيز العلاقات القائمة والمتميزة بين وزارة الداخلية الإماراتية وشرطة نيويورك، وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، وعدد من الضباط.