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خليفة بن طحنون يشارك أبناء الشهداء حفل تخرجهم من «كلية الشرطة» بأبوظبي

خليفة بن طحنون مهنئاً أبناء الشهداء (وام)
17 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (وام)

برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، حفل تخريج دفعة المرشحين الرابعة والثلاثين ودورة الجامعيين الـ34 ودورة الجامعيات الـ18 التي نظمتها كلية الشرطة بأبوظبي وتضم عدداً من المرشحين من أبناء شهداء الوطن الأبرار.

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وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: «فخورون جداً بمشاركة كوكبة من أبناء الوطن فرحتهم باستكمال متطلبات مرحلة مهمة وأساسية للبدء برحلتهم لخدمة وطنهم والمضي في سبيل دعم مسيرة النماء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة».
وأشار إلى أن هذه الدفعة تتميز بوجود ثلة من أبناء الشهداء الذين استرشدوا بمسيرة آبائهم وساروا على نهجهم للمضي في خدمة وطنهم والدفاع عنه وحماية مصالحه والذود عن أمنه واستقراره. وقال: نهنئكم جميعاً بهذا النجاح الذي هو نجاح في الاستمرار برفد الوطن بكفاءات مدربة ومحترفة في كل المجالات.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد تبادل الحديث مع أبناء الشهداء المنتسبين في هذه الدورة وهم كل من علي ناصر علي البلوشي من إمارة الفجيرة وناصر سعيد محمد الهاجري من أبوظبي ومحمد طارق محمد الشحي من رأس الخيمة وحثهم على مواصلة العمل والاجتهاد، مؤكداً أن مكتب شؤون أسر الشهداء سيواصل دعم أبناء وذوي الشهداء والتواصل معهم وتمكينهم ليكملوا المسيرة في رفعة الوطن.
كما التقى عدداً من أسرهم وذويهم وهنأهم بإنجاز أبنائهم ونجاحهم اللافت، متمنياً لهم المزيد من التميز والعطاء.

أبوظبي
الإمارات
كلية الشرطة
خليفة بن طحنون
أبناء الشهداء
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