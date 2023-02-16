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فارس المزروعي يهنئ خريجي كلية الشرطة

فارس المزروعي
17 فبراير 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، خريجي وخريجات دفعتي الطلبة المرشحين والجامعيين الـ(34) والجامعيات الـ(18) من كلية الشرطة، وتمنى لهم دوام التقدم والتوفيق والسداد في حياتهم العملية والنجاح في ميادين العمل المؤسسي وخدمة الوطن الغالي والسهر على أمنه وأمانه. كما توجه أيضاً بالتهنئة إلى أولياء الأمور بهذا التخرج مؤكداً اهتمام «شرطة أبوظبي» بتزويد منتسبيها بكافة الإمكانات التي تعينهم على الإسهام بدورهم الريادي في خدمة الوطن. وأشار معاليه إلى التطور الكبير الذي تشهده مسيرة العمل الشرطي والأمني بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، ورحب بالخريجين والخريجات الجدد الذين سيسهمون مع رفقائهم في هذه المسيرة التي نعتز بها جميعاً في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة.

فارس المزروعي
كلية الشرطة
الإمارات
شرطة أبوظبي
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