ختام التمرين العسكري «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، ختام التمرين العسكري المشترك «تعـاون 3» الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوات السلطان المسلحة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك فـي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية للجانبين.

وتضمن التمرين عدداً من الفعاليات والتمارين العسكرية والتدريبات المشتركة في بيئة العمليات المبنية ضمن خطة التعاون بين البلدين. يأتي التمرين «تعاون 3» ضمن التمارين المشتركة للتعاون الخليجـي المشـترك، ويهدف إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للمشـاركين، ويؤكـد العلاقـة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما يؤكد مفهـوم التقارب الخليجـي المشـترك لاكتساب المزيـد مـن الخبـرات الميدانيـة والقدرة القتاليـة فـي إطـار التعـاون الـدفاعي، والتنسيق المشترك القـائم بين الدولتين.