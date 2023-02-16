الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«نظام العدالة التصالحية» في ندوة افتراضية بأبوظبي

«نظام العدالة التصالحية» في ندوة افتراضية بأبوظبي
17 فبراير 2023 01:55

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

نظمت النيابة العامة للدولة ندوة افتراضية بعنوان «نظام العدالة التصالحية» للنيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون. وخلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وألقاها الدكتور سعيد حسن بالحاج، رئيس نيابة، تم استعراض نظام العدالة التصالحية في التشريعات الجزائية بدولة الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز النظم المستحدثة في التشريع الإماراتي كنظام الوساطة في الصلح والتسوية الجزائية.

أبوظبي
الإمارات
النيابة العامة
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©