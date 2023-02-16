«نظام العدالة التصالحية» في ندوة افتراضية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

نظمت النيابة العامة للدولة ندوة افتراضية بعنوان «نظام العدالة التصالحية» للنيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون. وخلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وألقاها الدكتور سعيد حسن بالحاج، رئيس نيابة، تم استعراض نظام العدالة التصالحية في التشريعات الجزائية بدولة الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز النظم المستحدثة في التشريع الإماراتي كنظام الوساطة في الصلح والتسوية الجزائية.