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الإمارات

الإمارات وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون

خلال الاجتماع (وام)
17 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (وام)

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انطلقت أعمال الدورة الثانية لاجتماع المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، أمس الأول، والذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، في حين ترأس الجانب الفيتنامي فام كوانغ هيو، نائب وزير الخارجية. وجرى خلال المشاورات، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكدا حرصهما على دفع التعاون بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار الجانبان إلى التزامهما المشترك بتعزيز العمل المناخي، كما شددا على أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 والذي ينعقد في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

الإمارات
فيتنام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
وزارة الخارجية
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