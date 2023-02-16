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الإمارات

شراكة بين «التنافسية والإحصاء» ومؤسسات عالمية

عقب التوقيع (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات، وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التفاهم والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة «ماجد الفطيم» التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات، ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك، وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، ما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
ومن جانبه، أعرب جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي، الرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، عن أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة.

المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
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