موارد الشارقة تدعم «الأسر المنتجة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ا أمس عرضاً للأسر المنتجة في مبنى الدائرة بالدفين وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية؛ حرصاً ًمن الدائرة على تعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك بمشاركة 10 أسر منتجة.

وتسلط الفعالية الضوء على نجاح المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة، ودعم التطلعات الحكومية والتنموية، لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية للارتقاء بالأسر الإماراتية، وتشجيع مختلف الفئات على المساهمة الايجابية والمؤثرة وتفعيل دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، وتمكين العائلات ذات الدخل المحدود من عرض منتجاتها، وإبراز قدراتهم الإبداعية في الترويج لمشاريعهم الشخصية، سعياً منهم للاعتماد على الذات في الدخل المادي والدخول في سوق العمل الإنتاجي.

تضمن المعرض مجموعة واسعة من السلع الإنتاجية المميزة المصنعة منزلياً كالبخور، والعطور، والكريمات، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والأواني المزخرفة يدوياً، والجلابيات، وملابس الأطفال، والأطعمة، والمطبوعات. ويعكس ذلك دور الدائرة وشراكتها المستمرة مع دائرة الخدمات الاجتماعية في دعم هذه الأسر وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.