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250 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 2022

257.030 مزكياً من مختلف قنوات التحصيل (الاتحاد)
17 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (وام)

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حقق صندوق الزكاة لعام 2022 ولأول مرة منذ تأسيسه إيرادات بقيمة 250 مليوناً و641 ألفاً و574 درهماً، بزيادة إيجابية بلغت نحو %5 عن عام 2021.
وقال الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: « إن الصندوق نجح في عام 2022م في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى شريحة أكبر من المزكين من أجل تحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغت شريحة المزكين من خلال مختلف قنوات الدفع 257.030 مزكياً من مختلف قنوات التحصيل».
وأضاف الحمادي: أن الصندوق تمكن من تحقيق أهدافه من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة، وعلى رأسها الحملة الإعلامية السنوية، والتي انطلقت تحت عنوان «زكاتك دين لا يسقط»، وبرعاية مشكورة من بنك أبوظبي التجاري كشريك رئيس، ومصرف أبوظبي الإسلامي كشريك استراتيجي. كما تميز عام 2022 بإطلاق حملة متخصصة لاحتساب زكاة التمور، والتي تعد إضافة جديدة على مستوى الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي مكنت الصندوق من زيادة شريحة المتعاملين مما انعكس إيجابًا على نتائج الإيرادات المحصلة. وأضاف: أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعيًا نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقًا لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق باطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae وعبر العديد من الشركاء من البنوك والمصارف ومقدمي حلول التحصيل الذكي والالكتروني بالإضافة إلى القنوات المباشرة من خلال مركز إسعاد المزكين وعبر الحسابات البنكية لدى 12من البنوك والمصارف في الدولة، وغيرها من الوسائل التي بلغت 43 قناة دفع من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.

صندوق الزكاة
الإمارات
عبدالرحمن الحمادي
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