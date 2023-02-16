1.5 مليون مستفيد من «رمضان.. عطاء مستمر»

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة «رمضان.. عطاء مستمر»، ليستفيد منها خلال العام الجاري 1.562.950 شخصاً من داخل الإمارات وخارجها، في 60 دولة حول العالم. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي نظمته، أمس، أن حملة رمضان للعام الجاري ستتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، بتكلفة مبدئية تقدر بـ34 مليوناً و146 ألف درهم.

وتهدف الحملة التي أطلقتها الهيئة، بحضور حمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهيئة، ونواب الأمين العام والشركاء، إلى توفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة التي تجيء هذا العام أكثر شمولية، ومواكبة للتوسع الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية.

المستفيدون داخلياً

وسيستفيد من برامج حملة رمضان لهذا العام 831 ألفاً و205 أشخاص على مستوى الدولة، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم، حيث سيستفيد 700 ألف شخص من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين درهم، فيما يستفيد 51 ألفاً و205 أشخاص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 5 ملايين و146 ألف درهم، إلى جانب 80 ألف شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 8 ملايين درهم.

المستفيدون خارجياً

وخارجياً، سيستفيد 731 ألفاً و745 شخصاً في 60 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، من برامج رمضان، بتكلفة تبلغ 14 مليون درهم، بواقع 462 ألفاً و978 شخصاً سيستفيدون من مشروع إفطار صائم بقيمة 9 ملايين درهم، فيما يستفيد 252 ألفاً و239 شخصاً من زكاة الفطر بقيمة 4 ملايين درهم، ويستفيد 16 ألفاً و528 فرداً من كسوة العيد بقيمة مليون درهم.

ونوهت هيئة الهلال الأحمر إلى أنها خصصت نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

صون الكرامة الإنسانية

أكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر، خلال الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مطرداً. وبين أن حملة رمضان تسعى إلى دعم المتبرعين والخيرين الذين هم سند للهيئة في تخفيف من المعاناة، وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.

وقال إن فعاليات حملة رمضان لهذا العام، تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة دعماً لجهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة، وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

وأضاف «تأتي حملة رمضان هذا العام في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية، إلى جانب الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول من حولنا، خاصة كارثة الزلزال الأخيرة في كل من سوريا وتركيا، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها».

وأوضح فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتنمية والتعاون الدولي، أن جزءاً كبيراً من مخصصات حملة رمضان سيخصص لمتضرري زلزال سوريا وتركيا، نتيجة لحجم الضرر الذي ألم بسكان المناطق المتضررة، والأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق الزلزال.