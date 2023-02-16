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«كليفلاند كلينك أبوظبي» يعلن مواعيد عمل العيادات المسائية خلال شهر رمضان

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
17 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إطلاق عياداته المسائية خلال شهر رمضان المبارك والتي ستمتد ساعات عملها من الساعة 8:30 مساءً ولغاية 12:30 بعد منتصف الليل.
وستكون العيادات المسائية مفتوحة بالإضافة إلى العيادات الاعتيادية التي تعمل خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 ظهراً، وفي يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 1:00 ظهراً. وسيواصل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في مختلف التخصصات مثل الرعاية الأولية، وطب الغدد الصماء، وأمراض الرئة، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب العيون، والحساسية والمناعة، تلقي الرعاية المستمرة في الوقت الذي يناسبهم خلال الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «ندرك أن أولوية أفراد المجتمع هي الالتزام بالصيام، وتلبية الدعوات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك. لذلك يفخر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بحرصه على لعب دوره البناء في المجتمع، ويلتزم بتلبية احتياجات المرضى، ليتمكنوا من الاستمرار بتلقي خدمات الرعاية الصحية المتسمة بمستوى عالمي في الوقت الذي يناسبهم خلال الشهر الفضيل».

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