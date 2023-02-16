الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شباب الصحة» يناقش مبادرات عام 2023

جانب من الجلسة (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في دورته الثانية، جلسة ناقش خلالها أجندة المجلس، ومبادراتهم وتطلعاتهم لعام 2023، ومستجدات المشاريع والبرامج المبتكرة التي تبرز جهودهم ودورهم المؤثر في مواصلة مسيرة الإنجازات الصحية في الدولة، بما يشكل رافداً مهماً لتحقيق رؤية الوزارة في إرساء نظام صحي مستدام لمجتمع سعيد.
حضر الجلسة التي انعقدت في مركز المليحة للآثار بإمارة الشارقة، أحمد الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجاسم العبيدلي، رئيس قسم التواصل في المؤسسة الاتحادية للشباب، وشيخة الشامسي، رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإنابة، ومحبة آل صالح، رئيس مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
واستعرض شباب الوزارة في مناقشاتهم، أهمية بناء علاقات استراتيجية ومستدامة مع شركائهم في القطاعات الصحية والأكاديمية بهدف تعزيز دور الشباب في القطاع الصحي بالدولة، واستثمار طاقاتهم في اكتشاف أفكار تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والسعي إلى بناء نموذج شبابي ريادي داعم للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد الدشتي أن الشباب ثروة الإمارات وطاقتها الإيجابية القادرة على أخذ زمام المبادرة الفاعلة لصناعة المستقبل، لما يمتلكونه من رؤية ابتكارية وإمكانيات يمكن توظيفها في جهود التنمية المستدامة في الدولة، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تولي الشباب مكانة متميزة باعتبارهم القوة الدافعة نحو غد أكثر إشراقاً.
وثمّن الدشتي جهود مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومبادراته المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بمنظومتنا الصحية، والمشاركة المثمرة بدعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية للمحافظة على صحة المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير كل الإمكانيات التي تحفز إبداعات الشباب، وتمكّنهم من المشاركة بتحقيق رؤيتها انطلاقاً من إيمانها بقدرتهم على تعزيز ريادة القطاع الصحي وتنافسيته وفق رؤية قيادتنا الحكيمة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

حصيلة إنجازات 2022 
كان شباب الوزارة استهلوا جلستهم باستعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، والأنشطة والمبادرات الصحية والمجتمعية التي تدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع، ومنها المشاركة في تحدي دبي للياقة، وفي المؤتمر العام للجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين، وتنظيم فعاليات تعزز توعية الشباب بالإرشاد المالي، إلى جانب عقد ورش عمل وأنشطة ترفيهية مشتركة بين الأجيال، والتي تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتقوية التضامن فيما بينهم.
كما استعرض شباب الوزارة نتائج مشاركتهم في مبادرة تطوير مهارات الشباب القيادية، باعتبارها أول مبادرة صحية بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من استشراف المستقبل والتفكير التصميمي لإنشاء برامج صحية وطنية مبتكرة، بالإضافة إلى مشاركتهم في متابعة تطبيق منظومة تمكين الشباب التي أُطلقت في 21 نوفمبر الماضي، ومخرجات المشاركة على صعيد ترسيخ دور الشباب في التنمية المستدامة بالدولة.

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©