«الإمارات للسرطان» تنظم فعالية للأطفال

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفت جمعية الإمارات للسرطان فرع رأس الخيمة، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بتنظيم فعالية، وزيارة الأطفال المصابين وأسرهم، مزرعة «مربط ريح الشمال للخيول العربية الأصلية» بمنطقة المدفق، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إدارة الشرطة المجتمعية، و«فريق وياك» بمستشفى صقر.

حضر الفعالية، الرائد راشد بلهون من الشرطة المجتمعية، ووليد عبدالكريم العضو الفخري لجمعية الإمارات للسرطان، والدكتور إبراهيم الكمالي، ومحمد سيف الحبسي مؤسس مربط ريح الشمال للخيول العربية الأصلية، عضو الجمعية، ومهرة محمد بن صراي، مديرة فرع الجمعية في رأس الخيمة، والأعضاء سلطان الشامسي وأحمد عبدالله الطنيجي وأحمد صالح الطنيجي ومروة منصور الصفدي وهاجر الشحي، حيث تضمن البرنامج تعلم هواية ركوب الخيل للأطفال وعرض الخيول وفقرات الألعاب والمسابقات، وتقديم الهدايا من إدارة الشرطة المجتمعية و«فريق وياك».

وقال وليد محمد عبدالكريم، في كلمته، إن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال من قبل جمعية الإمارات للسرطان، ورؤية الابتسامة على وجوههم، شعور مؤثر جداً، ويجعلنا نشعر بأن نستمر في منحهم الثقة والبهجة للتعبير عن المشاعر الأصيلة والقيم الإنسانية في مجتمع الإمارات.

من جانبها، أشارت مهرة محمد بن صراي إلى أن الهدف من المبادرة هو إسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، وإدخال الفرح والسعادة في نفوسهم أثناء ركوب الخيل مع المشرفين والمدربين المختصين، حيث يقوي ركوب الخيل عضلات الجسم والمفاصل، ويزيد الثقة بالنفس، وينشط الدورة الدموية.

وفي ختام المبادرة، كرمت الجمعية كلاً من إدارة «مربط ريح الشمال للخيول الأصيلة»، وقيادة الشرطة المجتمعية، و«فريق وياك»، وعدد من الجهات الأخرى.