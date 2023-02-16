«ستراتيجيكو» تدشن أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أطلقت «ستراتيجيكو» الشركة المتخصصة في الإعلام الرقمي «أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية» يديره خبراء إماراتيون معنيون بدمج تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مع تقنيات الـ AI المختصة في إعداد مخرجات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالاتصال الإعلامي والاستراتيجيات.

وقالت فاطمة الحوسني، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، إن إطلاق المختبر أحد مسارات عمل الشركة المرتبطة بالاستراتيجيات للاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة تطوير العمل اليومي لـ«ستراتيجيكو» أو شركائها وعملائها، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يعتبر جزءاً مهماً من العمل اليومي، منوهة بأن الشركة تعتزم في وقت قريب تنظيم زيارة للمهتمين من الشركاء والعملاء والإعلاميين لمختبرها الجديد، بهدف الاطلاع على مسار العمل ومخرجاته عن قرب.