الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«ستراتيجيكو» تدشن أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي

«ستراتيجيكو» تدشن أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي
17 فبراير 2023 01:55

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

أطلقت «ستراتيجيكو» الشركة المتخصصة في الإعلام الرقمي «أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية» يديره خبراء إماراتيون معنيون بدمج تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مع تقنيات الـ AI المختصة في إعداد مخرجات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالاتصال الإعلامي والاستراتيجيات.
وقالت فاطمة الحوسني، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، إن إطلاق المختبر أحد مسارات عمل الشركة المرتبطة بالاستراتيجيات للاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة تطوير العمل اليومي لـ«ستراتيجيكو» أو شركائها وعملائها، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يعتبر جزءاً مهماً من العمل اليومي، منوهة بأن الشركة تعتزم في وقت قريب تنظيم زيارة للمهتمين من الشركاء والعملاء والإعلاميين لمختبرها الجديد، بهدف الاطلاع على مسار العمل ومخرجاته عن قرب.

الإعلام الرقمي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©