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بلدية أبوظبي تفتتح ملعباً متعدد الأغراض في «الشريعة»

يبلغ طول الملعب 25 متراً وعرضه 18 متراً (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع «نادي الوحدة الرياضي الثقافي»، ومستشفى برجيل، ملعباً رياضياً متعدد الأغراض في متنزه الشريعة.
ويستقبل ملعب متنزه الشريعة، الذي يبلغ طوله 25 متراً وبعرض 18 متراً، جميع فئات المجتمع من دون تصريح دخول خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع (الجمعة، السبت، الأحد)، أما بقية أيام الأسبوع فهي مخصصة للسيدات فقط، حيث يتيح الملعب لمرتاديه إمكانية ممارسة العديد من الرياضات، لكون الملعب مجهزاً لممارسة رياضة كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، بالإضافة إلى المساحات المفتوحة التي تتيح لأفراد المجتمع التمتع برياضة المشي ضمن بيئة صحية جميلة ومحفزة على النشاط، كما يستوعب الملعب إمكانية إقامة الأنشطة الرياضية والمجتمعية والفعاليات، حيث يتوقع أن يكون خياراً مفضلاً لسكان المنطقة.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
بلدية الشهامة
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