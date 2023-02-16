الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مسؤولون: مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يعزز التنافسية والاستدامة الصناعية

مسؤولون: مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يعزز التنافسية والاستدامة الصناعية
17 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

أكد مسؤولون أن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة، يمثل إطار عمل شاملاً لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها، ويشكل خطوة داعمة لمنظومة صناعية متكاملة لاقتصاد مستدام، بما يدعم التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطور ونمو الشركات المؤثرة.
وقالت نادية كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في الإمارات، إن السباق نحو التحول الرقمي للعمليات سيفصل بين نجاح الشركات التي واكبته وفشل تلك التي لا تلتحق به، إذ تخاطر الشركات الصناعية التي تستغرق وقتاً طويلاً للدخول في هذا السباق بفرصها على المدى البعيد. 
وأضافت: «إن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يدعم عملية تسريع تطور النضج الرقمي للقطاع الصناعي الإمارات، مما يحسن من مرونته، ويجعله أكثر قدرة على توظيف الابتكارات وتحقيق الاستدامة، ويساعد المؤشر الشركات على تحقيق النجاح والاستفادة من سباق العصر». وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الشرق الأوسط: «تفخر شركة سيمنز بتعاونها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والمساهمة في برنامج الوزارة الذي يهدف إلى تحويل القطاع الصناعي في دولة الإمارات واتباع استراتيجية للتنمية المستدامة. وتُظهر التقييمات التجريبية الـ 75 التي أجريناها باستخدام المؤشر، والتي تجمع بين قياسات اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي، أن هذه المبادرة ستساعد الشركات الصناعية على تحسين الإنتاج وتحقيق المزيد من الاستدامة. كلنا ثقة بأن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، سيسهم وبشكل كبير في إنجاح برنامج التحول التكنولوجي في الدولة».
وأكد جاسم العوضي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «شركة دو»، أن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يشكّل خطوة بالغة الأهمية ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة صناعية متكاملة عبر بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. 
وقال: «إن دو شريكة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال التحولات الرقمية، تلتزم بتقديم الدعم اللازم لدفع عجلة تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، عبر مساعدة الشركات الصناعية في دولة الإمارات على امتلاك إنتاجية أكبر وقدرة أكبر على المنافسة عالمياً».
ومن جانبه، قال دوغلاس هاسيل، المؤسس الرئيس التنفيذي لمصنع المستقبل: «علينا التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكننا ضمان نمو وتطوير الشركات الصناعية المؤثرة في مستقبل القطاع الصناعي، كما يتوجب علينا تحسين الكفاءة والجودة ومرونة التصنيع ونطاق العمل، إلى جانب تقليل التكاليف وتحسين الاستدامة وتقليص النفايات». وأضاف أنه يمكننا تحقيق ذلك اليوم في ظل قيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة، إذ يمكننا ضمان قدر أكبر من الترابط بين المنتجات وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال، ويجب على المصنّعين التفكير والتخطيط بشكل فاعل وحيوي، بما يضمن قدرة مؤسساتهم على التأقلم مع التغييرات، وتعزيز توظيف الابتكار لتحقيق النمو. وقالت شيراز أحمد الخطيب، مدير قسم حلول المعلومات لإدارة القنوات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في روكويل اوتوميشن: «بصفتي مُقيِّماً معتمداً لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، أتشرف بالمساهمة في جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاعنا. ويشكّل إطلاق المؤشر خطوة مهمة إلى الأمام ضمن مسيرة الوزارة نحو الارتقاء بالتنافسية والاستدامة في قطاع الصناعة، وأعتز بالمشاركة فيها، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع الوزارة والأطراف المعنية الأخرى في القطاع لدعم التقدم، ونمو التكنولوجيا المتقدمة في السنوات القادمة».

التنافسية
الإمارات
القطاع الصناعي
الشركات الصناعية
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©