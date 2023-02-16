«رأس الخيمة».. مبادرات خضراء لدعم الاستدامة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تدعم إمارة رأس الخيمة أهداف استدامة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، التي تنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، لجعل الإمارة أكثر استدامة وتنافسية من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وخفض استهلاك المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20%، حيث تتماشى هذه الأهداف مع رؤية رأس الخيمة 2030.

لائحة شروط «بارجيل»

تحدد لائحة شروط المباني الخضراء «بارجيل» الحد الأدنى من معايير الاستدامة للمباني الجديدة في الإمارة، حيث يكون استهلاك الطاقة والمياه للمباني المرخصة بموجبها أقل عن غيرها.

تحديث المباني

التعاقد على المباني الجديدة ضمن مشروع تحديث المباني، وذلك للأنظمة الرئيسية لاستهلاك الطاقة والمياه في المباني القائمة منها المتعلقة بالتبريد والإضاءة والتهوية، غلاف المبنى وأنظمة التحكم وغيرها.

إدارة الطاقة

هو برنامج لمستهلكي الطاقة لإيجاد ممارسات أكثر منهجية، منها الجهات الحكومية والتجارية والصناعية، لتحقيق الوفورات في نسب استهلاك الطاقة وتوقيع عقود مع شركات خدمات الطاقة لتطبيق معيار الآيزو 50001.

الأجهزة الفعالة

البرنامج بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعنية بتطوير المعايير وبرامج التقييم والمطابقة منها لتوحيد معايير وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة، واعتماد الأجهزة الأكثر كفاءة في الطاقة مع وضع علامة الكفاءة عليها. ومنها أجهزة الطاقة والمياه مثل التبريد وسخانات المياه وغيرها، وزيادة برامج توعية أفراد المجتمع بالاعتماد عليها، والتي تشمل الأجهزة المنزلية الرئيسية والأخرى المستهلكة للطاقة.

كفاءة إنارة الطرق

مشروع بالتعاون مع مؤسسة الأشغال التابعة إلى دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، التي تدير أكثر من 400 كم من الطرق المضاءة في الإمارة، للتقليل من استهلاك الطاقة الصادرة من إنارة الطرق، عبر استبدال الإنارة بتقنيات ذات كفاءة عالية أو اعتماد إجراءات أخرى، منها التعتيم أو إيقاف التشغيل، والتي تدعم رؤية رأس الخيمة 2030 بهدف تغطية 65% من الإنارة بحلول عام 2030.

الري الفعال

بالتعاون مع مؤسسة الصرف الصحي ومؤسسة الزراعة التجميلية في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال يعزز من ممارسات المناظر الطبيعية والري الفعالة، وبالتالي استخدام أكثر فاعلية لمياه الصرف الصحي المعالجة.

الطاقة الشمسية

الاستفادة من توافر الإشعاع الشمسي في رأس الخيمة لتوفير إمداد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة مناسبة، وتحقيق الهدف الطموح المتمثل في تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 1200 ميجاواط في رأس الخيمة بحلول عام 2040.

المركبات الفعالة

بالتعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء، ولتشجيع استخدام المركبات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، بما في ذلك المركبات التقليدية الموفرة للوقود، والهجينة، والكهربائية، تم تركيب 20 محطة شحن كهربائية في أرجاء إمارة رأس الخيمة. حيث يهدف إلى الوصول إلى 50 % من إجمالي مبيعات السيارات في رأس الخيمة بحلول عام 2040.

توليد الطاقة من النفايات

بالتعاون مع مؤسسة إدارة المخلفات ومؤسسة الصرف الصحي في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، يتم جمع وإعادة تدوير ومعالجة والتخلص من جميع أنواع النفايات الصلبة الناتجة في الإمارة بشكل آمن. وفي مرحلة الانتقال إلى تنفيذ خطة البرنامج، فقد تم إعطاء أولوية التنفيذ لبعض تقنيات معالجة النفايات التي تشمل: الوقود المشتق من النفايات، والسماد، وإنتاج الديزل الحيوي من زيت الطهي المستخدم، وتحويل الغاز المنبعث من مكبات النفايات إلى الكهرباء.