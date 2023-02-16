«مبادرات خضراء» ترسخ الاستدامة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تطلق دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة بمؤسسة إدارة المخلفات، ومؤسسة الصرف الصحي، في كل عام مبادرة المدارس الخضراء، وهي مبادرة مشتركة بين الدائرة ومنطقة رأس الخيمة التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إحدى مبادرات «إمارتي بيتي» والتي تعنى بالاستدامة والحفاظ على البيئة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بربط استراتيجية الإمارة برؤية الإمارات 2071 وتحقيق الأجندة الوطنية في الاستدامة والتي تهدف إلى رفع نسبة التوعية البيئية في المدارس، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة على المدى الطويل، لضمان تعليم الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء الإمارة بالممارسات البيئية المستدامة.

المدارس الخضراء

أطلقتها دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، تتيح للطالب إبراز دوره الفعال في المجتمع وإكسابه مهارات وقيماً تشكل أساس وجوهر المنهج الدراسي عبر بيئة مدرسية مستدامة لتحقق مخرجات ونتائج تعزز الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وتنشر مفاهيم حماية البيئة والاستدامة وتطبيق منهج الحياة الأخضر في المدرسة، والقيام بنشاطات للطلاب لتغيير مفاهيم المجتمع في ما يتعلق بالاستدامة، ناهيك أنه يضمن تثقيف الطلبة والمعلمين وتوعيتهم بقضايا البيئة وتعزيز الاستدامة ونقل هذه المعرفة إلى المجتمع المحلي، مما ساهم ذلك في ترسيخ سلوكيات ومبادئ وقيم التنمية المستدامة التي أسفرت عن مشاركات متميزة وابداعية من طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

الفنادق الخضراء

تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100% في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة، وهي إحدى المبادرات النوعية التوعوية وتأتي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يشارك في المبادرة مؤسسات الدائرة التنفيذية ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية، ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بصفة عامة لمعالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية، كذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10%، لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المطلوبة.