«تالا».. طفلة الحادية عشرة تقهر السرطان

لمياء الهرمودي (الشارقة)

سطرت طفلة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة قصة مؤثرة عن نجاحها في هزيمة سرطان الغدد اللمفاوية في مرحلته الثالثة، وذلك بفضل عزيمتها القوية ودعم والديها وخبرة الأطباء الذين عالجوها في أحد مستشفيات الشارقة، لتكون قصة ملهمة في اليوم العالمي لسرطان الأطفال والذي يوافق الـ 15 من فبراير في كل عام.

«تالا أسامة» هي طفلة أردنية في الحادية عشرة من عمرها في الصف السادس الابتدائي، ووالدها يعمل مهندس كهرباء، ووالدتها تعمل معلمة للغة العربية، وهي أخت لولدين وبنتين، استطاعت أن تحارب السرطان، وأن تعود إلى حياتها الطبيعية بكل شجاعة.

وقالت والدة الطفلة تالا: «كانت تالا مثل أي طفل في مثل سنها، تحب اللعب وكثيرة الحركة، لكن الاختلاف الوحيد كان أنها تشعر بالتعب بسرعة وتشكو من ألم وضعف في ساقيها بعد ممارسة أي نشاط رياضي».

بدأ تسلسل أحداث المرض في شهر يناير 2022، حيث إنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت وجود كتلة بارزة في بطن الطفلة، فسارع الوالدان بأخذها إلى طبيب الأطفال الذي طلب منهما أخذها إلى مركز طبي أكبر بسبب عدم القدرة على تشخيص الحالة بشكل دقيق.

تشخيص دقيق

وهنا بدأت رحلة التوصل إلى تشخيص دقيق لمرض الطفلة تالا، حيث أخذها والداها إلى عدد من المراكز الطبية في الشارقة ولكن لم يتم تشخيص إصابة الطفلة بالسرطان، وعليه قام الأطباء بعدة علاجات تجريبية مما أدى إلى تضاؤل حجم الكتلة البطنية، وظن الوالدان أن مشاكل طفلتهما قد انتهت. ولكن بعد مضي مدة يسيرة من الزمن عادت الأعراض للظهور مرة أخرى، وكانت هذه المرة أشد وأكثر تكراراً، حيث تطور الألم وازداد حدة خلال الشهور الستة التالية، وعرض الوالدان حالة ابنتهما على أحد الأطباء والذي أبدى اهتماماً خاصاً بالكتلة البطنية وقرر فحصها وتحري ماهيتها، وسرعان ما توصل إلى التشخيص الدقيق وكشف إصابة الطفلة بمرض «ليمفوما هودجكين» أو ما يعرف بسرطان الغدد اللمفاوية.

واستطردت والدة تالا قائلة: «كان غياب التشخيص الواضحٍ في بداية الأحداث، أمراً محبطاً للغاية واستنزافاً عاطفياً لنا، حيث كانت أعراض تالا تقتصر على التعب والإرهاق، ولم نكن نتوقع أن يصل المرض إلى هذه المرحلة».

وبدورها قالت الدكتورة نانسي نبيل كامل، اختصاصية سرطان الأطفال في مستشفى أن أم سي رويال بالشارقة: «بعد التوصل إلى التشخيص الصحيح، باشرنا بالعلاج المناسب لحالة الطفلة تالا، فقد وضعنا خطة علاج امتدت لأربعة أشهر، وتضمنت جرعة من العلاج الكيماوي في كل شهر. وتلقت تالا الجرعة الرابعة والأخيرة يوم 13 يوليو تموز 2022 في المستشفى.

وأضافت الدكتورة نانسي:«بعد انتهاء العلاج الكيماوي، كان علينا أن ننتظر لمدة ستة أشهر على الأقل لنجزم بأن جسم المريضة خالٍ تماماً من الخلايا السرطانية، وهو ما أكدته الفحوصات التي أجريت بعد مضي المدة المطلوبة، حيث شفيت تالا من السرطان بفضل الله، وهي الآن قيد المتابعة الدورية لمدة ثلاثة أشهر». وشرحت الدكتورة أسباب الإصابة بهذا المرض، قائلة:«تحدث الإصابة بمرض «ليمفوما هودجكين» بسبب طفرة في الحمض النووي لنوع من كريات الدم البيضاء والتي تسمى الخلايا اللمفية البائية، حيث يعطي هذا الحمض النووي التعليمات للخلايا اللمفية البائية بالنمو والتكاثر، ولا يزال السبب المباشر لحدوث هذا المرض مجهولاً حتى الآن».

حجم العقد اللمفاوية

وأوضحت:«يجب على الوالدين الانتباه إلى أي تغييرات في حجم العقد اللمفاوية المتورمة غير المؤلمة في العنق أو تحت الإبطين أو منطقة أعلى الفخذ والتي لا تعود إلى حجمها الطبيعي بعد تناول الأدوية التقليدية، مثل المضادات الحيوية، وكذلك الانتباه إلى أعراض التعب والحمى التي تستمر لأكثر من أسبوعين، وإلى التعرق في الليل، وفقدان الوزن غير المبرر وإلى الحكة الشديدة. كما تجدر الإشارة إلى أن التشخيص المبكر يحدث فرقاً كبيراً في النتائج النهائية للعلاج، وكذلك في نوع الإجراءات العلاجية ويزيد من فرص النجاة والتغلب على المرض».

الانتصار على السرطان

وأكدت والدة تالا، قائلة: أعلنا انتصار ابنتنا على السرطان، إذ عادت تالا إلى مدرستها لتتعلم وتمرح من جديد، مع مراعاة إبقائها في بيئة آمنة لجهازها المناعي، ولا أعتقد أن أحداً من الآباء أو الأمهات مستعد لسماع خبر تشخيص طفلهم أو طفلتهم بالسرطان، ولكننا نسعى ونأمل في تحسن حالة كل من نحب. كلنا أقوى مما نظن، وعندما يتعلق الأمر بحماية أطفالنا، تكون القوة والعزيمة على تحسين حياة أطفالنا شيئاً خارقاً. واليوم عندما أتذكر الماضي، لا يمكنني أن أتخيل أنني وزوجي استطعنا تحدي هذه المحنة من دون وجود أسرنا إلى جانبنا، وعندما أرى تالا اليوم بفضل الله، ثم جهود الأطباء، وهي تمارس نشاطاتها اليومية، لا أخفي إعجابي بها، فهي طفلة عانت الكثير في مقتبل عمرها، لكنها رغم ذلك تنجح نجاحاً مبهراً في رسم الابتسامة على وجوهنا كل يوم، وهي مصدر إلهامي وقوتي».

سرطان الجهاز اللمفاوي

«ليمفوما هودجكين» هو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي الذي يشكل جزءاً من الجهاز المناعي المقاوم للجراثيم. وفي حالة الإصابة بهذا المرض تنمو الكريات البيضاء التي تسمى بالخلايا اللمفاوية على نحو خارج عن السيطرة، وهو ما يسبب انتفاخ العقد اللمفاوية في أنحاء الجسم كافة.