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وفد «الداخلية» المصرية يزور شرطة أبوظبي

مكتوم الشريفي والحضور لدى استقبال الوفد المصري (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية المصرية برئاسة اللواء محمد أحمد محمد أبو زهرة، نائب مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة للتدريب. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
حضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
وزارة الداخلية المصرية
مكتوم علي الشريفي
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