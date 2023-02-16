شرطة أبوظبي تنفذ ورشة تخصصية لدمج المفرج عنهم في المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي «الورشة العلمية لعام 2023» بهدف التعرف على النظريات العلمية التي يمكن تطبيقها في منظومة كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية لضمان دمج المفرج عنهم والمخالفين في المجتمع من خلال المشاركة في الفرص التطوعية، ومنحهم ساعات تطوعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم والمسؤولية والمشاركة المجتمعية، تعزيزاً لاستدامة الأمن والأمان.

وأشاد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، بأهمية هذه المبادرات في تحقيق استراتيجية شرطة أبوظبي، وإيجاد بيئة محفزة ومشجعة للعمل التطوعي، وحاضنة للممارسات الإيجابية في خدمة المجتمع، والتي تسهم في تحسين جودة الحياة. وأوضح أن الورشة تمكن المستهدفين من تقديم اعتذار للمجتمع بصورة خدمة مجتمعية، ودمجهم بما يعزز السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية التي ترسخ مبدأ العطاء في خدمة المجتمع.

وقال العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن الورشة تسهم في دعم العمل التطوعي من جهة، وتصميم البرامج العلمية والممنهجة التي تسهم في تصحيح السلوكيات المنحرفة والإسهام في دمج المفرج عنهم من النزلاء والأحداث الجانحين والمحكومين في قضايا المخدرات في المجتمع، ومنحهم بعض المميزات وفق أفضل الممارسات العالمية والنظريات العلمية.

وشارك في تنفيذ الورشة الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون في قطاع أمن المجتمع من ذوي الخبرة العلمية والعملية، وتم خلالها مناقشة تصميم برنامج يهدف إلى تصحيح السلوكيات السلبية للمفرج عنهم، وتعزيز القيم الإيجابية، بما يساعد في إعادة دمجهم في المجتمع من خلال الأعمال التطوعية. حضر الورشة مديرو الإدارات والمعنيون في القطاع.