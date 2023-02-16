الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة يتعامل مع 549 حالة

«الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة يتعامل مع 549 حالة
17 فبراير 2023 01:55

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

تعامل مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مع 549 حالة و66 استشارة خلال العام المنصرم 2022، وذلك من خلال (4) أفرع يضمها المركز، حرصت مجتمعة على تعزيز رسالة استراتيجية وزارة الداخلية، المتمثلة في العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية وذكية ومبتكرة، حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.
وأوضح المقدم دكتور أحمد إبراهيم سبيعان، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، أن المركز يحرص على تطوير العمل الشرطي المجتمعي، وتقديم الحلول الملائمة، وتوفير الدعم اللازم لمختلف الحالات المجتمعية، والتعامل معها باحترافية.

الدعم الاجتماعي
شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©