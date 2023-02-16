«الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة يتعامل مع 549 حالة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تعامل مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مع 549 حالة و66 استشارة خلال العام المنصرم 2022، وذلك من خلال (4) أفرع يضمها المركز، حرصت مجتمعة على تعزيز رسالة استراتيجية وزارة الداخلية، المتمثلة في العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية وذكية ومبتكرة، حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وأوضح المقدم دكتور أحمد إبراهيم سبيعان، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، أن المركز يحرص على تطوير العمل الشرطي المجتمعي، وتقديم الحلول الملائمة، وتوفير الدعم اللازم لمختلف الحالات المجتمعية، والتعامل معها باحترافية.