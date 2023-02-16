عبدالله المعلا: الإمارات مركز عالمي للابتكار

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، أن «شهر الإمارات للابتكار 2023» يعد إحدى أكبر مبادرات الابتكار في العالم، وتنظمه دولة الإمارات تماشياً مع توجهات الحكومة، الهادفة إلى الإسهام في نشر ثقافة واسعة النطاق للابتكار في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار. جاء ذلك خلال زيارته يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، مَعْرِض «أم القيوين تبتكر 2023» الذي أقيم في جامعة أم القيوين بتنظيم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

وقال الشيخ عبدالله بن سعود المعلا: «إن تخصيص شهر للابتكار في دولة الإمارات يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكادر البشري، من أجل تشجيعهم على الإبداع ووضع أفكار ومقترحات ابتكارية، يكون لها أثر كبير في العمل الإنساني. وتفقد الشيخ عبدالله بن سعود والشيخ صقر بن سعود منصات الجهات المشاركة في مَعْرِض «أم القيوين تبتكر 2023»، شملت منصة مركز أم القيوين للتوحد ومنطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الذي شاركت فيه 14 مدرسة من جميع المراحل التعليمية من خلال 20 مشروعاً وابتكاراً تنوعت بين أفكار تطويرية في أكثر من مجال.

وأثنى على الابتكارات النوعية للطلبة، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم في ترسيخ ثقافة الابتكار عند الطلبة.