ورش ومحاضرات في «دبا تبتكر»

دبا الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت فعاليات معرض «دبا تبتكر 2023» في مركز دبا الفجيرة للمعارض بتنظيم من بلدية دبا الفجيرة، تزامناً مع الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين «الإمارات تبتكر 2023»

ويهدف المعرض إلى تعزيز مفهوم العمل المشترك بين جميع الفئات الحكومية والخاصة، ورواد الأعمال والأفراد أصحاب الأفكار المبدعة والمبتكرة، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق الابتكار.

وتم خلال المعرض عرض أبرز ما توصلت إليه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية بمدينة دبا الفجيرة لنشر ثقافة الابتكار.

وتخلل المعرض عدد من الورش والمحاضرات، حيث قدم الدكتور سليمان الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي كلمة حول الابتكار والتميز الحكومي، تبعتها كلمة بعنوان البوابة الجيومكانية ألقتها عواطف سليمان من بلدية دبا الفجيرة. إضافة لذلك تم عمل جلسات حوارية طلابية وورش عمل متنووعة أبرزها «الإعلام الحديث واستشراف المستقبل» و«استدامة المياه» . ومن جهته، أكد المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن تنظيم البلدية لهذا المعرض جاء ليؤكد حرصها على دعم الابتكار والمبتكرين.