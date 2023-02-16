انطلاق معرض «خورفكان تبتكر»

فهد بوهندي (خورفكان) نظم مجلس أولياء أمور خورفكان، معرض «خورفكان تبتكر»، بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من التربويين، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 20 جهة، وذلك تزامناً مع شهر الابتكار في الدولة، وقد ضم المعرض عشرات الابتكارات التي ساهم بها طلبة المدارس.
ومن جهته، أكد سامي بديع النقبي، رئيس مجلس أولياء الأمور: «إنها فرصة رائدة أن نكون بين أبنائنا الطلبة، ونشهد استعراضهم لابتكاراتهم المتنوعة، والتي تخلق بيئة تعليمية حديثة، حيث يعتبر هذا الحدث تجمعاً مميزاً لعدد من الابتكارات التي عرضها أبناؤنا بمختلف فئاتهم العمرية، والتي تخدم المجتمع والإنسان في المجالات كافة منها».