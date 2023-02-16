الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يوجه بتنظيم الدورة المقبلة لـ«قمة الحكومات» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير

محمد بن راشد يوجه بتنظيم الدورة المقبلة لـ«قمة الحكومات» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير
16 فبراير 2023 18:15

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، إن القمة ستواصل بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رحلة صناعة المستقبل، ونشر رسالة دولة الإمارات المرتكزة على الإنسان وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات باختتام فعالياتها هذا العام، بدأت مرحلة جديدة، وعقداً جديداً من التأثير الإيجابي، ومن إلهام الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وتصميم وصناعة المستقبل.

وأكد رئيس القمة العالمية للحكومات أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية للقمة التي استضافت أكثر من 10 آلاف من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، وأكثر من 22 منتدى غطت كافة القطاعات المستقبلية، يمثل دافعاً لبدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة تجمع العالم لهدف إنساني سامٍ عنوانه المستقبل.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023
المصدر: وام
قمة الحكومات
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
الميليشيات تمنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها (أ ف ب)
عربي ودولي
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©