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تسوية ملف النزاعات بأكثر من  2 مليار و484 مليون درهم في دبي

تسوية ملف النزاعات بأكثر من  2 مليار و484 مليون درهم في دبي
16 فبراير 2023 17:36

تمكن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي من تسوية ملف النزاعات بقيمة 2 مليار و484 مليوناً و474 ألفاً و182 درهماً في عام 2022، وقيمة مبالغ القرارات المنهية للخصومة 565 مليوناً و268 الفاً و410 دراهم، و قيمة نزاعات الخبرة المنتهية بإيداع التقرير 177 مليوناً و525 ألفاً و899 درهماً، و قيمة المبالغ المفصولة 3 مليارات و227 مليوناً و268 الفاً و491 درهماً.

وقال عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي: "إن المركز نجح في تحقيق انجازات كبيرة خلال عام 2022 تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع" للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأوضح أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل، حيث بلغ عدد الطلبات الذكية المنفذة 42 ألفا و100 طلب، وبلغ عدد القرارات المنفذة 65 ألفاً و878 قراراً، وبلغ عدد الجلسات المعتمدة 38 ألفاً 205 جلسات، وبلغ عدد الطلبات المنجزة لخدمة وياك 12 ألفاً 55 طلباً.وأكد عيسى بن تميم على سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة.

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