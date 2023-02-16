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سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة

سقوط عصابة «الهواتف المتحركة» في الشارقة
16 فبراير 2023 15:25

الشارقة (الاتحاد) 
تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على آسيوي وشركائه الذين يتعاملون معه، تخصص نشاطهم في سرقة محال بيع الهواتف المتحركة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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وحول القضية، أفاد العقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بأن مجهولاً قام بكسر باب إحدى المحال التجارية المتخصصة في بيع الهواتف المتحركة في ساعة متأخرة من الليل، والاستيلاء على هواتف ذكية وملحقاتها تبلغ قيمتها 200 ألف درهم، وذلك بعد ورود بلاغ يشير إلى ذلك، وثبت من خلال كاميرات المراقبة أن السارق قصد إخفاء ملامحه مرتدياً كماماً وقبعة ومعطفاً وقفازات خلال ارتكابه للجريمة، إلا أن الجهود التي بذلها الفريق المختص حالت دون ذلك، وتمكنوا من الوصول إليه خلال 8 ساعات فقط من ارتكابه الجريمة، وإرجاع المسروقات إلى صاحب المحل.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن المشتبه به حاول تضليل رجال المباحث، ولكن كفاءة ومهارة فريق البحث والتحري، وما تمتلكه شرطة الشارقة من كاميرات مراقبة رقمية منتشرة في أرجاء الإمارة، كشفت ملابسات الواقعة، والتعرف على المشتبه به بشكل مفصل وتقديمه إلى العدالة.
وبمواجهة المشتبه به بالدلائل أقر بها، واعترف في الوقت ذاته عن مواقع الهواتف التي تمت سرقتها، إلى جانب شركائه الذين يشترون منه الهواتف من غير وصولات شرائية رسمية، وتم تحويلهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا العقيد عمر أبو الزود، أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية المتعلقة بتأمين إحكام الأبواب والأقفال، والتأكد من ربطها بالأنظمة الأمنية الحديثة التي تكشف عمليات السرقة، فضلاً عن عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المحال، والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة حتى لا تكون عرضة للسرقة.

 

شرطة الشارقة
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