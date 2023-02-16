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برعاية رئيس الدولة.. أبوظبي تستضيف حفلاً خيرياً لصالح مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن
برعاية رئيس الدولة.. أبوظبي تستضيف حفلاً خيرياً لصالح مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن
16 فبراير 2023 13:40
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تستضيف أبوظبي في المجمع الثقافي بقصر الحصن حفلاً خيرياً لصالح مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن.
ويسهم الحفل في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لتوفير العلاج للأطفال المصابين بالسرطان في مختلف أنحاء العالم.
ويضمُّ مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن «معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال»، الذي افتُتِحَ عام 2010 بفضل دعم قدمته دولة الإمارات بقيمة 550 مليون درهم إماراتي لصالح المستشفى.
ويتميَّز «معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال» بتطبيقه طرقاً جديدة مبتكرة، لتطوير علاجات وجراحات الأطفال وتعزيزها ما يصبُّ في المساهمة في علاج الأطفال في كل أنحاء العالم.
يذكر أنَّ المعهد أصدر 40 براءة اختراع جديدة في مجال الابتكارات الطبية بعلاجات الأطفال إضافة إلى الترخيص لثماني شركات لتسويق تقنيات طبية في مجال علاج الأطفال.
وشهد عام 2022 تدشين «المعهد الوطني للبحوث والابتكار» في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، بمنحة قدمتها دولة الإمارات بقيمة 100 مليون درهم إماراتي.
وجاء إطلاق «المعهد الوطني للبحوث والابتكار» لتعزيز إمكانات البحوث ودفع جهود التطوير لتوفير علاجاتٍ وحلولٍ مُنقِذَةٍ لحياة الأطفال في كل أنحاء العالم.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
واشنطن
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أبوظبي
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