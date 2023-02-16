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الإمارات

حمدان المزروعي: أوامر رئيس الدولة بتقديم 50 مليون دولار إضافية لسوريا تعزز الاستجابة الإنسانية لصالح متأثري الزلزال

حمدان المزروعي
16 فبراير 2023 12:34

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تجسد حرص سموه على تعزيز استجابة الإمارات الإنسانية لصالح المتأثرين من الكارثة، والحد من وطأة المعاناة التي يواجهونها حاليا، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي محنتهم.

وأضاف كما تأتي أوامر سموه تلبية للنداءات التي وجهتها المنظمات الدولية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأشقاء في سوريا.

وقال المزروعي إن مثل هذه المواقف النبيلة ليست غربية على صاحب السمو رئيس الدولة، فهو صاحب مبادرات رائدة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استشعرت مسؤوليتها تجاه ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا، وتحركت بتوجيهات من القيادة الرشيدة منذ اللحظات الأولى للكارثة، وسخرت إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية وحشدت كوادرها التطوعية ومنظماتها الإنسانية لإحداث الفرق المطلوب في جهود الإغاثة الدولية، والحد من تداعيات الكارثة على المتضررين.

وأكد معاليه أن الإمارات ماضية في تعزيز خططها الإنسانية والإغاثية على الساحتين السورية والتركية، وتوفير المزيد من الاحتياجات الإنسانية في المجالات الغذائية والصحية والإيوائية للأشقاء في البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مبادرات الدولة الإنسانية والتنموية في المناطق الأكثر تضرراً من الكارثة.

 
 

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