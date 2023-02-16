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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه
16 فبراير 2023 09:12
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي إنغريدا سيمونيتي رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا.
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المصدر: وام
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