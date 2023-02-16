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الإمارات

الإمارات تتضامن مع نيوزيلندا وتعزي في ضحايا إعصار "غابرييل"

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
16 فبراير 2023 09:02

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع نيوزيلندا الصديقة في ضحايا إعصار "غابرييل" الذي اجتاح البلاد، وتسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيوزيلندا وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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