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الإمارات

حاكم عجمان يؤكد عمق الروابط الأخوية المتينة مع العراق الشقيق

حاكم عجمان لدى استقباله مسرور بارزاني بحضور عمار النعيمي وأحمد بن حميد (وام)
16 فبراير 2023 02:17

عجمان (وام) 

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الصفيا بمنطقة مشيرف، أمس، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، والوفد المرافق له.
ضم الوفد ارين مسرور البارزاني، ومعالي ريبر أحمد خالد، وزير الداخلية، ومعالي دانا عبدالكريم حمه صالح، وزير الإعمار والإسكان، ومعالي سفين دزيي، وزير الشؤون الخارجية، ومعالي اماد عبدالحميد رسول، القنصل العام لجمهورية العراق بدبي والإمارات الشمالية، وعدداً من كبار المسؤولين.
ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بمعالي مسرور بارزاني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق، متمنياً له طيب الإقامة في زيارته للدولة.
تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، في مجالات التنمية والاقتصاد، إلى جانب مناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

عجمان
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حميد بن راشد النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
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