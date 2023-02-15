الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية كوستاريكا

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً وزير خارجية كوستاريكا (وام)
16 فبراير 2023 02:17

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا الذي يزور البلاد حالياً، يرافقه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.
 ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

رأس الخيمة
كوستاريكا
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
دنيا
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©