حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية كوستاريكا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا الذي يزور البلاد حالياً، يرافقه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.