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الإمارات

الأمين العام المكلف لـ «الهلال الأحمر»: الجسر الجوي متواصل إلى سوريا وتركيا

حمود الجنيبي
16 فبراير 2023 02:16

سامي عبد الرؤوف (دبي)
 
أعلن حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهيئة، ونواب الأمين العام، أن الهيئة نقلت نحو 900 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة منذ حدوث الزلزال الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا منتصف الأسبوع الماضي. 
وأشار، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن الجسر الجوي الذي تقيمه الهيئة لمساعدة المتضررين في كل من سوريا وتركيا، ضم 50 طائرة، من بينها 8 طائرات متجهة إلى الدولتين، مؤكداً أن الجسر الجوي متواصل. 
وذكر أن هذه المساعدات تضم مواد غذائية وبطانيات وملابس شتوية ومستلزمات طبية، وغيرها من الاحتياجات الإغاثية العاجلة. 
وتطرق إلى تنظيم الهيئة، حملة «جسور الخير» والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وذلك في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي.
وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ولمدة أسبوعين اعتباراً من يوم 12 فبراير الجاري، وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.
وأشار الجنيبي، إلى مشاركة الهيئة في العديد من الحوارات الإنسانية التي تدور خلال بعض جلسات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي التي تناولت استدامة مشاريع الهيئة حول العالم، ومنها إنشاء مزارع لخدمة طبقة معينة من الأفراد في الكثير من دول العالم، وهو ما يؤدي إلى خلق وظائف، وتوفير عمل لهؤلاء المحتاجين. 
ولفت إلى إقامة مشاريع تطويرية في كثير من الدول حتى يستطيع الشخص الحصول على عمل يمثل مصدر دخل له، مشيراً إلى أن الهيئة جربت هذه المشاريع في السابق، فأثبتت جدواها وفائدتها، ولذلك يتم التوسع فيها، ونتج عن ذلك قيام هؤلاء الأشخاص بمساعدة أشخاص آخرين لإقامة مشاريع لهم.

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