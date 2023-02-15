«الدفاع» و«أدنيك» تطلقان جلسات «آيدكس ثينك تانك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع إطلاق جلسات «آيدكس ثينك تانك»، ولأول مرة ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» واللذين يعقدان تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتُعد جلسات «آيدكس ثينك تانك» مفهوماً جديداً ومبتكراً لمناقشة الموضوعات في مجال الدفاع والأمن، خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، واللذين يستقطبان ما يزيد على 130 ألف متخصص في مجال الدفاع والأمن، وهي عبارة عن جلسات مغلقة موزعة على 6 مجموعات تجمع خبراء بارزين في الدفاع والأمن من حول العالم للمشاركة في محادثات استراتيجية بعدد من الموضوعات المهمة.

ويتخلل هذه الجلسات التي يديرها عدد من الشركاء الاستراتيجيين، استعراض مجموعة الدراسات والأوراق البحثية والتجارب العالمية ذات الصلة، ليتم التوصل إلى مجموعة من الحلول والنتائج لمواجهة تحديات القطاع في المستقبل.

ويمثّل معرضا «آيدكس» و«نافدكس» الحدثين الأكبر من نوعهما على مستوى العالم، وتتزامن الدورة القادمة لـ«آيدكس» مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرضين، كما يشارك في المعرضين كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار والوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم. ويوفر معرضا «آيدكس» و«نافدكس» منصة رائدة عالمياً تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي، إلى جانب أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم.