الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الدفاع» و«أدنيك» تطلقان جلسات «آيدكس ثينك تانك»

«الدفاع» و«أدنيك» تطلقان جلسات «آيدكس ثينك تانك»
16 فبراير 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة

أعلنت مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع إطلاق جلسات «آيدكس ثينك تانك»، ولأول مرة ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» واللذين يعقدان تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتُعد جلسات «آيدكس ثينك تانك» مفهوماً جديداً ومبتكراً لمناقشة الموضوعات في مجال الدفاع والأمن، خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، واللذين يستقطبان ما يزيد على 130 ألف متخصص في مجال الدفاع والأمن، وهي عبارة عن جلسات مغلقة موزعة على 6 مجموعات تجمع خبراء بارزين في الدفاع والأمن من حول العالم للمشاركة في محادثات استراتيجية بعدد من الموضوعات المهمة.
ويتخلل هذه الجلسات التي يديرها عدد من الشركاء الاستراتيجيين، استعراض مجموعة الدراسات والأوراق البحثية والتجارب العالمية ذات الصلة، ليتم التوصل إلى مجموعة من الحلول والنتائج لمواجهة تحديات القطاع في المستقبل.
ويمثّل معرضا «آيدكس» و«نافدكس» الحدثين الأكبر من نوعهما على مستوى العالم، وتتزامن الدورة القادمة لـ«آيدكس» مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرضين، كما يشارك في المعرضين كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار والوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم. ويوفر معرضا «آيدكس» و«نافدكس» منصة رائدة عالمياً تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي، إلى جانب أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم.

أدنيك
وزارة الدفاع
الإمارات
آيدكس
نافدكس
آخر الأخبار
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
دنيا
«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©