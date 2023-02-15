«إيدج» تستحوذ على حصة أغلبية في «ميلريم للروبوتات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة إيدج» استحواذها على حصة أغلبية في «ميلريم للروبوتات»، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة ومقرها إستونيا. وتعتبر الصفقة أكبر استثمار أجنبي في قطاع الدفاع المتنامي في إستونيا، وستشمل انضمام الشركة إلى «إيدج» ككيان جديد ضمن قطاع المنصات والأنظمة، استكمالاً للقدرات الحالية متعددة المجالات في المجموعة. وتتمثل مهمة «ميلريم للروبوتات»، التي تأسست عام 2013، في توفير حلول روبوتية مبتكرة للبيئات الصعبة.

وتتخصص الشركة في تطوير المركبات البرية الذكية غير المأهولة، وحلول الحرب الروبوتية، ومفهوم العمليات، وتحليل الحرب على مستوى العقيدة العسكرية. وتشمل منتجاتها الرئيسية المركبات البرية غير المأهولة من طراز THeMIS وMultiscope، والمركبة القتالية غير المأهولة من النوع X، وحزمة التحكم الذاتي للمركبة البرية MIFIK. ويهدف المنتجان الأولان إلى دعم الجنود المترجلين والأغراض التجارية، مثل الحراجة ومكافحة الحرائق، على التوالي. وأما النوع (X)، فيؤدي دور المساعد لوحدات الدفاع الميكانيكية. وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»: «لا ريب في أن استثمار «إيدج» في «ميلريم للروبوتات»، الشركة المعروفة بريادتها في مجال الروبوتات والأنظمة المستقلة، سيوفر للطرفين امتيازات عديدة. كما يندرج ضمن الاستثمار الأمثل في مستقبل «إيدج» كونها تمتلك امتيازات عديدة من خلال التركيز على تطوير القدرات في مجالاتها المتعددة على نحو مستدام. وسيسمح لنا الاستثمار الآنف الذكر بتحقيق أهداف وطموحات لكلا الطرفين في سوق تنافسي ذات تنوع متزايد وعلى نحو قوي. وتهدف أيضاً إلى توظيف التكنولوجيا وتبادل الخبرات الرائدة والفعالة بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتزويد «ميلريم» بالدعم اللازم لتوسيع قاعدة مواردها ومهاراتها التشغيلية لتحقيق المزيد من النمو الدولي كجزء من «إيدج»، وبالمساهمة في نمو قطاع الدفاع السيادي في إستونيا على حد سواء».

وستحصل «إيدج» بعد إتمام الصفقة على حصة الأغلبية في «ميلريم للروبوتات». ومن بين المساهمين الآخرين كراوس مافي-ويغمان، مؤسس الشركة، وكولدار فارسي، الرئيس التنفيذي، ومستثمرون إستونيون من بينهم موظفو الشركة كمساهمي أقلية.

مزيد من التوسع

أشار كولدار فآرسي، مؤسس شركة «ميلريم للروبوتات» ورئيسها التنفيذي: «أجرت «ميلريم للروبوتات» جولة استثمارية مكثفة تهدف إلى تأمين سبل لدعم المزيد من التوسع، وقدّمت «إيدج»، التي تضم 20 جهة مختلفة في قطاعي التكنولوجيا والدفاع عبر مجالات متعددة، أفضل فرصة لتحقيق تطلعاتنا بهدف تعزيز النمو الدولي، من حيث بصمتها، وتطوير حلولنا الرائدة للقطاع. ويشكّل استثمار «إيدج» في شركتنا شهادة رائعة على نجاح «ميلريم للروبوتات»، وتقييماً مشجعاً لتقدمنا حتى الآن، والمنتجات والتكنولوجيا التي طورناها». وأضاف: «كما تسرّني مواصلة العمل مع مساهمة الأقلية الاستراتيجية الأخرى لدينا، مجموعة «كراوس مافي ويغمان»، والتي أصبحت خبراتها محورية لحجم أعمال «ميلريم للروبوتات»، وذلك منذ استحواذها على حصة في الشركة عام 2021. ولذا، نتطلع بدورنا إلى مستقبل مزدهر معاً».

تجدر الإشارة أن منتجات «ميلريم للروبوتات» تُباع في 16 دولة، ثمانٍ منها من أعضاء «الناتو»، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وإستونيا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.