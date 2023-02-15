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متدربون إماراتيون يستعرضون حلاً «ذكياً» لفحص محركات الطائرات

فريق المتدربين والمتدربات المشارك في العرض (من المصدر)
16 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

 أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» أن المتدربين الإماراتيين لدى مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع للشركة، سيعرضون حلاً روبوتياً يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص محركات الطائرات، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي تنطلق فعالياته في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وسيقدّم متدربو مركز الابتكار والحلول الأمنية أثناء المعرض نموذجهم الآلي الأولي، والذي يتضمن محطة عمل لفحص حطام الأجسام الغريبة، وذراعاً روبوتية ذات كاميرا مثبّتة للحصول على بيانات الفحص، ونسخة طبق الأصل عن حجرة المحرك بهدف التقييم. وقد أمضى المتدربون أكثر من 2000 ساعة في برمجة الحلّ وبنائه واختباره.
وتم تطوير النظام الآلي تحت إشراف وتوجيه المهندسين من فريق تقنيات الجودة في قسم الطيران في شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة، وهو يتمتع بالقدرة على تحسين إجراءات السلامة والعمليات التشغيلية المتعلقة بصيانة محركات الطائرات بشكل كبير والتخلص من حطام الأجسام الغريبة.
وبهذه المناسبة، قال جون نيكلسون «الفريق أول متقاعد»، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «نحن في «لوكهيد مارتن» ملتزمون في بناء وتطوير قدرات الجيل التالي من القادة في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في إطار مبادراتنا لتطوير رأس المال البشري، من خلال إتاحة الفرصة أمام المتدربين لاستشراف الحلول المبتكرة لمشاكل العالم الحقيقي، بعد التغلب على التحديات التي نضعها أمامهم. نحن واثقون بأن هذه الحلّ القائم على خوارزميات الذكاء الاصطناعي سيساهم بشكل كبير في معالجة التحديات الحساسة ضمن قطاع الطيران والدفاع بمجرد تطويره بشكل أكبر، مما يؤدي إلى توفير كبير في الجهد والوقت والتكلفة، ويساهم في تحسين عمليات ضبط الجودة لدينا على المدى الطويل».

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مستويات عالية
أوضحت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع لشركة لوكهيد مارتن: «يشكل حطام الأجسام الغريبة في المحركات تهديداً خطيراً على السلامة الجوية، وقد أظهر متدربونا مستويات عالية من الإبداع والتفكير المبتكر لتقديم نموذج أولي فعال لفحص المحرك، والذي تم بناؤه بالاستناد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي السليمة والموثوقة. نحن سعداء وفخورون للغاية بقدرتنا على عرض هذا الحل في «آيدكس». إذ يتمتع هذا النظام بإمكانيات كبيرة لتحسين عمليات فحص محركات الطائرات، كما أنه يعدّ مثالاً على الإنجازات الرائعة التي يمكن للمواهب الإماراتية تحقيقها». وحتى الآن، تلقى مئات الطلاب الإماراتيين تدريبات متخصصة في مركز الابتكار والحلول الأمنية في مجالات متعددة تشمل، الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة المتصلة بالشبكات وتمارين النمذجة والمحاكاة، مما أدى إلى توفير فرص عمل لمن يحققون أفضل أداء ضمن «لوكهيد مارتن» وغيرها من الجهات الدفاعية الرائدة في دولة الإمارات.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محركات الطائرات
آيدكس
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