تفاهم بين «الطارق» و«هال» الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «الطارق»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة في تطوير وإنتاج الذخائر عالية الدقة طويلة المدى، مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان آيرونوتيكس «هال»، الشركة الرائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات والمحركات ومعدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة للأسواق العسكرية والمدنية. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض آيرو الهند 2023، أكبر معرض طيران في آسيا، والذي يقام في قاعدة يلاهاناكا الجوية، بنغالورو، ويختتم غداً.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستكشف «الطارق» جدوى دمج مجموعتها من الذخائر الموجهة بدقة طويلة المدى مع منصات «هال» لتعزيز مرونة المهام.

ولدى توقيع الاتفاقية، قال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: «ستتعاون الطارق مع «هال» لاستكشاف إمكانية تكامل مجموعة الطارق من الذخائر المعيارية طويلة المدى والقابلة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، مع طائرات «هال» ذات الأجنحة الثابتة. ومن خلال شراكتنا مع هال، الشركة الرائدة في إنتاج أحدث التقنيات العسكرية للطائرات، يمكننا أن نقدم للعملاء ذخائر طويلة المدى موجهة بدقة توفر نطاقات مواجهة أكبر مع مستويات سلامة معززة».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى تقديم ذخائر معيارية طويلة المدى موجهة بدقة وفريدة من شأنها أن توسع وتعزز قدرة الضربات الجوية للمستخدم النهائي».