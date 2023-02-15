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الإمارات

ضيوف القمة الحكومية للحكومات في ضيافة «كافيه» أصحاب الهمم

محمد بن راشد لدى توقفه أمام المنصة (من المصدر)
16 فبراير 2023 02:17

دبي (الاتحاد)

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يحظى أصحاب الهمم في دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي تقدم لهم كافة سُبل الرعاية والتمكين والإدماج في شتى مجالات الحياة، مستفيدين من بيئة مثالية حاضنة تؤمّن لهم كل مقومات الحياة الكريمة، بأفضل الخدمات والمرافق، بوصفهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
وعلى هامش القمة الحكومية للحكومات 2023 في دبي، يستعرض ستة من أصحاب الهمم مهاراتهم في صنع مختلف أنواع القهوة، بما فيها العربية والتركية والأميركية، من خلال منصة كافيه «النحلة» التي تحمل نفس اسم المقهى الرئيس لهم الذي أسسوه في أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة زايد العُليا لأصحاب الهمم، ليثبوا لأنفسهم والمجتمع أنه لا مكان للمتكاسلين وإنما الغد ملك لمن يصنعه.
مبادرة الشباب الستة للنزول إلى الحياة العملية، والاستفادة من البيئة الداعمة التي وفرتها لهم الدولة، نالت استحسان وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي توقف أمام منصتهم مستمعاً بإعجاب لقصة نجاحهم، ولشرح حول ما يقدمونه لضيوف الحدث العالمي من مختلف مذاقات القهوة التي ابتكروها بأنفسهم.
الشباب أصحاب الهمة والعزيمة اختاروا خلية النحل لتكون شعار مشروعهم الطموح، بما تتطلبه حياة النحل من انتظام وإرادة ودقة، ولم يقتصر تدريب الشباب من قبل مؤسسة زايد العُليا لأصحاب الهمم، على تحضير القهوة وتقديمها، بل يتم تدريبهم للحصول على شهادة دولية في صناعة القهوة بمختلف أنواعها، واعتماد المقهى كمركز دولي لتدريب أصحاب الهمم في هذا المجال.

الإمارات
القمة العالمية للحكومات
أصحاب الهمم
دبي
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