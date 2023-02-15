أحمد بن محمد يكرم فريق جامعة آي إي الإسبانية

دبي (الاتحاد)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فريق جامعة «آي إي» الإسبانية، الذي فاز بتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات.

حضر التكريم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومعالي علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وفاز المشروع الذي قدمه خريجو جامعة «آي إي» الإسبانية لتميزهم من بين أكثر من 100 طالب من 15 جامعة من بينها كلية جون كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، وكلية لندن للأعمال، ومدرسة توك للأعمال، في التحدي الذي يعتبر منافسة مبتكرة هدفها تطوير نهج عمل الحكومات، واستشراف مستقبلها.